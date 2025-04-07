Hayvancılık destekleme başvuruları başladı!

Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan 2024 yılı ikinci dönem hayvancılık destekleme başvuruları bugünden itibaren alınacak. Başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek. Buzağı ve malaklar için başvurular bireysel veya üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden tamamlanacak.

Bireysel başvurular tarım ve orman müdürlüklerine, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular da üyesi olunan birlik veya kooperatife iletilecek. Her iki destekleme için birinci dönem başvurusu olanlar, ikinci dönem de başvuru yapmış sayılacak.