Prestij kart sahipleri için "Katlanan Bankkart Lira" avantajı da mevcut.

Eğer müşteri hesabında yeterli Bankkart Lira bulunmazsa, kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

Kampanya kapsamında yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacak.

Fotoğraf: AA

KAMPANYAYA NASIL KATILIRIM?

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya, özellikle bayram sonrası alışverişlerini planlayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Kampanyaya katılmak oldukça kolay, tek yapmanız gereken alışveriş öncesinde başvuru yapmak ve alışverişlerinizi belirlenen sektörlerde gerçekleştirmek.

🔗 Detaylı bilgi ve kampanyaya katılım için: bankkart.com.tr veya Bankkart Mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.