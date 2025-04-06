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Ziraat Bankası’ndan nakit gibi ödeme! Bankkart sahiplerine güzel haber verildi

Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına özel yeni bir kampanyaya imza attı. Belirtilen tarih aralığında geçerli olacak kampanya kapsamında, Bankkart sahiplerine ödeme yapılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 21:29 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 21:29
Ziraat Bankası’ndan nakit gibi ödeme! Bankkart sahiplerine güzel haber verildi

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Nisan ayına özel kampanyalarıyla dikkat çeken Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarını sevindirecek yeni bir fırsat sundu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Bankkart sahipleri, belirlenen harcama tutarlarını karşılamaları durumunda toplamda 1.500 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Kampanya, bayram sonrası alışverişlerini planlayan vatandaşlar için önemli bir fırsat niteliğinde.

Ziraat Bankası'ndan yapılan kampanya duyurusu Ziraat Bankası'ndan yapılan kampanya duyurusu

📅 KAMPANYA DÖNEMİ: 1 - 30 NİSAN 2025

Kampanya, yalnızca 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında yapılacak alışverişler kampanyaya dahil edilerek Bankkart kullanıcılarına ek kazanç sağlanacak.

💳 Katılım Koşulları

  • Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor.

  • Katılım, alışveriş öncesinde yapılmalı. Kampanyaya katılmadan önce yapılan harcamalar geçersiz sayılıyor.

  • Kampanya yalnızca Bireysel Bankkart'ınızın kredi kartı özelliği ile yapılacak alışverişler için geçerli.

    • Bankkart, Bankkart Prestij, Prestij Plus ve Bankkart Genç kartlar dahil.

    • Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değil.

Fotoğraflar: Ziraat BankasıFotoğraflar: Ziraat Bankası

🛍️ HANGİ HARCAMALAR GEÇERLİ?

  • Kampanya, giyim ve ayakkabı sektörlerindeki üye işyerlerinden yapılacak alışverişleri kapsıyor.

  • Harcamalar, Bankkart POS cihazlarından farklı günlerde ve tek seferde yapılmalı.

  • Ana faaliyeti giyim ve ayakkabı olmayan işyerlerinden yapılan alışverişler dahil edilmez.

  • E-ticaret veya fiziki mağaza fark etmeksizin, kampanya koşullarını sağlayan tüm geçerli harcamalar değerlendirilir.

💰 KAZANILACAK BANKKART LİRA TUTARLARI

Alışveriş Tutarı Kazanç
7.500 TL - 14.999 TL 750 TL Bankkart Lira
15.000 TL ve üzeri 1.500 TL Bankkart Lira

Kazanılan Bankkart Liralar anında karta yükleniyor.

Kampanya müşteri bazında uygulanıyor; toplamda en fazla 1.500 TL kazanılabiliyor.

⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aynı gün, aynı işyerinden yapılan harcamaların yalnızca ilki kampanyaya dahil edilir.

Kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez.

Kampanya kapsamında yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacak.

Eğer müşteri hesabında yeterli Bankkart Lira bulunmazsa, kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilir.

Prestij kart sahipleri için "Katlanan Bankkart Lira" avantajı da mevcut.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

KAMPANYAYA NASIL KATILIRIM?

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya, özellikle bayram sonrası alışverişlerini planlayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Kampanyaya katılmak oldukça kolay, tek yapmanız gereken alışveriş öncesinde başvuru yapmak ve alışverişlerinizi belirlenen sektörlerde gerçekleştirmek.

🔗 Detaylı bilgi ve kampanyaya katılım için: bankkart.com.tr veya Bankkart Mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

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