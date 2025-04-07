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Antalya Havalimanı büyüyor! Açılışını 12 Nisan'da Başkan Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 12 Nisan’da hizmete açılacak yeni terminal binaları yolcu kapasitesini 82 milyona çıkarıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
Antalya Havalimanı büyüyor! Açılışını 12 Nisan’da Başkan Erdoğan yapacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılacak Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal binalarının kapasiteyi artıracağına işaret ederek, "Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltiyoruz" ifadesini kullandı.

Çalışmalar kapsamında 108 olan uçak park pozisyonunun, yeni apron sahalarıyla 176'ya çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, mevcut VIP terminalinin 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminalinin bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildiğini belirtti.

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerine işaret eden Bakan Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini de 75 bin metrekareye çıkarıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Havalimanının kapasitesi 82 milyona çıkarılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacakAntalya Havalimanının kapasitesi 82 milyona çıkarılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

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