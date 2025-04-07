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7 bin araçlık sevkiyat! BYD'nin araç gemisi "BYD CHANGZHOU" Türkiye'ye ulaştı

Türkiye binek otomobil pazarında ilk çeyrekte en çok büyüyen marka olan BYD, araç gemisiyle 7 bin araç getirdi. BYD Changzhou, Türkiye seferini 39 günde tamamladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
7 bin araçlık sevkiyat! BYD’nin araç gemisi BYD CHANGZHOU Türkiye’ye ulaştı

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Türkiye'de fabrika kurma hazırlığı süren BYD, dev araç taşıma gemisi "BYD Changzhou ile Çin'den 7 bin araç getirdi. Gemi, teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıktı.

BYD Changzhou, yaklaşık 39 günlük yolculuğun ardından önceki gün Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na ulaştı. Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişi esnasında görüntülenen gemi, 199.9 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe sahip. Gemiyle 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesi sayesinde geniş ölçekli sevkiyatlar verimli şekilde gerçekleştiriliyor.

BYD, Türkiye'de sunduğu yeniliklere devam ederken, yeni araç sevkiyatlarıyla da pazardaki varlığın güçlendiriyor. Türk tüketicilerin şirketin modellerine gösterdiği ilgi markanın pazardaki konumunu güçlendirirken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye binek otomobil pazarında en çok büyüyen marka BYD oldu.

Şirket, Mart'ta TANG modelini satışa sundu. Böylece şirketin Türkiye'de sunduğu model sayısı 7'ye ulaştı. BYD, Nisan'ın ikinci yarısında DOLPHIN'in yeni donanımı Comfort'ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturarak ürün gamını genişletmeye devam edecek.

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