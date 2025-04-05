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Togg için ‘Usta yetiştirme dönemi" başladı!

60 yıllık hayalin gerçekleştirildiği yerli elektrikli otomobil Togg, 2023’te trafiğe çıktı.Sipariş rekoru kıran Togg için ‘Usta yetiştirme dönemi" başladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Togg için ‘Usta yetiştirme dönemi başladı!

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Türkiye'nin yerli ve milli ilk otomobili TOGG'un 2 sene önce ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. 60 yıllık hayalin gerçekleştirildiği yerli elektrikli otomobil, 2023'ten itibaren trafikte yer aldı.

2019'da 177 bin 467 kişi TOGG için ön sipariş sürecine katılmış ve noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılma hakkı kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ilk teslimatın ardından T10X almaya hak kazanan 20 bin kişiye yıl içerisinde ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

ŞARJ AĞI GENİŞLEDİ
2024'te 30 bin 93 adet satılarak Türkiye'de en fazla satılan elektrikli otomobil modeli olan TOGG T10X, 2025'te 6 bin 788 adet satılarak bugüne kadar toplam 36 bin 881 adet satıldı.

Öte yandan TOGG için trafik yoğunluğuna bağlı olarak 25 ve 50 kilometre aralıklarla Türkiye'yi uçtan uca kapsayan şarj ağı geliştirildi. 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda bulunan şarj istasyonlarında, 30 dakikadan az sürede yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

KADIN USTALAR GELİYOR
Her yıl 175 bin adet üretilen ve trafiğe çıkan TOGG T10X için elektrikli araç bakım ustası ihtiyacı da yapılan iş birlikleri ile karşılanıyor. Ankara Kalkınma Ajansı, başlattığı "Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi" ile kadın TOGG bakım ustası yetiştirecek. İlk etapta 24 kadına elektrikli araç bakımonarım eğitimi verilerek geleceğin TOGG ustası kadınlar yetiştirilecek. RANA BÜYÜKTAŞ

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