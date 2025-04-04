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EPDK duyurdu: Elektrikte konut abonelerine %25 zam!

EPDK, 5 Nisan 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere elektrikte konut tarifelerine %25, sanayiye %10 zam yapıldı. 5 Nisan 2025 tarihinde geçerli olacak düzenleme kapsamında doğal gazda mesken abonelerine artış yapılmadı.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 21:25 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 21:26
EPDK duyurdu: Elektrikte konut abonelerine %25 zam!

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yapılan artışı duyurdu. Yeni tarifelere göre, elektrik fiyatları konut aboneleri için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü için %15, sanayi için %10, tarımsal faaliyetler için ise %12,4 oranında arttı.

EPDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.

Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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