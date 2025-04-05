Bakan Uraloğlu trafik kazalarını azaltacak uygulamayı anlattı: Akıllı yol kazayı önleyecek sarsma bandı uyaracak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoldan çıkma şeklindeki trafik kazalarını önlemeyi hedefleyen sarsma bandı uygulamasının 2016'dan bu yana 6 bin 126 kilometrelik yol kesiminde yapıldığını, bu yıl 725 kilometrelik kesimde uygulamanın yapılacağını belirtti.



Sarsma bandı uygulamasının özellikle uzun yolculuklarda sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkmasını engellemeyi hedeflediğini anlatan Uraloğlu, "Araç lastikleri sarsma bandının üzerinden geçerken oluşan titreşim ve ses sayesinde sürücü uyarılıyor ve aracını tekrar doğru şeride yönlendirme fırsatı buluyor. Bu uygulama, yoldan çıkma kaynaklı kazaların azaltılmasında etkili bir önlem" dedi.

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