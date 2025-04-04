Hızına hız katan e-ihracat 8 milyar dolara koşuyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2025'te e-ihracat hacminin 8 milyar dolara ulaştırılması hedefine sektör temsilcilerinden destek geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dünyadaki ticari eğilimlere bakıldığında e-ihracatın toplam ihracat içindeki payının hızla arttığını belirterek, "Bu yıl en az 8 milyar dolarlık e-ihracat gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. 375 milyar dolar ihracat hedeflediğimiz 2028'de e-ihracatın toplam içindeki payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Bunun 2028'de 37.5 milyar dolarlık e-ihracat hedefi anlamına geldiğini belirten Gültepe, "Elbette hedefi koymak yetmiyor, altyapıyı da oluşturmak gerekiyor. Bu anlayışla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Örneğin TİM bünyesinde E-İhracat Sekretaryası kurduk. Firmalarımıza dijital ticaret yolculuklarında rehberlik sunuyor ve onları yalnız bırakmıyoruz. Artık firmalarımız için e-ihracat ticaret heyetleri de planlıyoruz. Örneğin bu yıl geniş kapsamlı bir e-ihracat ticaret heyeti düzenleyeceğiz" diye konuştu.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu ise "2024 sonu itibarıyla 100 binin üzerinde esnaf, KOBİ ve üreticiden oluşan firmalar e-ihracat yaparak 6.4 milyar dolar satış hacmine ulaştı. 2025 için 8 milyar dolar e-ihracat hedefinin sektör olarak en büyük destekçisi ve paydaşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

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