Borsa İstanbul’da yükseliş zamanı!

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Borsa İstanbul'da yükseliş trendi başladı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kazanarak 9.603,95 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,64 puan ve yüzde 0,85 artışla 9.603,95 puana yükseldi.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi (Takvim.com.tr Arşiv) BORSA İSTANBUL'DA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI

Toplam işlem hacmi 40,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,2 ile inşaat, tek kaybettiren ise spor oldu.