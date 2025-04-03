Türk Telekom’dan kıtalararası rekor hız testi!

Türk Telekom ve ZTE, İstanbul Boğazı'ndan geçen şebeke üzerinden gerçekleştirdikleri kıtalararası 1.6 terabit (Tbps) optik iletim testinde rekor hızlara ulaşıldığını ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlandığını duyurdu.



Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Yeni nesil veri iletim teknolojileri akıllı şehirler, otonom araçlar, sağlık hizmetleri, üretim ve dijital oyun gibi hayatın birçok alanında iş süreçlerini hızlandırarak verimliliğin artmasına katkı sunacak" diye konuştu.

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