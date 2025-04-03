SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TÜİK kalem kalem açıkladı: Hava yolu ile yolcu taşımacılığı Mart ayında ucuzladı

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, martta en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan başlık yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak belirlendi.

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:47
TÜİK kalem kalem açıkladı: Hava yolu ile yolcu taşımacılığı Mart ayında ucuzladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan başlık yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak belirlendi.

Patates (AA)Patates (AA)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 22,82 ile şans oyunları izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigaralar ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

EN ÇOK HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,28 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,76 ile çocuk giyim, yüzde 4,57 ile kadın giyim, yüzde 2,74 ile tereyağı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Patates 42,10
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 23,85
Şans oyunları 22,82
Taze sebzeler (patates hariç) 19,90
Taze meyveler 11,21
Sigaralar 10,85
Kahvaltılık tahıl ürünleri 10,73
Konut sigortası 8,66
Yumurta 8,55
Orta öğretim 7,28

Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -18,13
Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı -5,28
Çocuk giyim -4,76
Kadın giyim -4,57
Tereyağı -2,74
Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.) -2,49
Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil) -2,30
Bebek giyim -2,24
Televizyonlar -2,01
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) -1,96


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TÜİK açıkladı! Mart ayı enflasyon rakamı belli oldu
CHP’nin boykot çağrısına tepki! Neyi amaçlıyorlar? FETÖ yöntemleri devrede: Milli güvenlik sorununa dönüşebilir
Sustalı Ceylan
İBB’deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu: Murat Ongun kendi şirketine ihale veriyordu
MEMUR ZAMMINA ENFLASYON AYARI | TÜİK verileri açıkladı yeniden hesaplama başladı! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne olacak?
Boykot çağrısı sonrası harekete geçildi: Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi gözaltında!
EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?
Trump fitili ateşledi! Dünyaya vergi savaşı: Türkiye’yi teğet geçti | İşte ABD’nin 2 Nisan tarifesi
CHP’nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! 2 Nisan’da 1 aylık harcama
Emekliler dikkat! İkramiye farkı bugün hesaplara yatacak: Kim ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi...
İşyerinde mobbingin önlenmesi için genelge yayımlandı! Neler mobbing sayılıyor? Nasıl ispat ediliyor?
Reytingler düştü iddialarına RTÜK’ten açıklama: Türkiye CHP lideri Özgür Özel’in çağrısına kulak asmadı! Dev derbiyi ATV’den izledi
Kılıçdaroğlu ne dedi İmamoğlu ne planlıyor? CHP’den kulisler TAKVİM’e özel açıklamalar: Oy vermeyen delegeler bile Kemal Bey için çalışıyor
Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede
Meteoroloji’den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonası flaş yorum! Özel bir çaresiz
CHP’de turp korkusu! Özgür Çelik’ten Yapay zeka çıkışı
CHP lideri Özgür Özel’in derbi için boykot çağrısına taraftardan kırmızı kart! Tribünler doldu taştı stadyumda ATV canlı yayını açıktı
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?
CHP’nin boykotuna vatandaş ne diyor?
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz’a bakın! Sibel Can’a benzetildi Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz’a bakın! Sibel Can’a benzetildi Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 'special' transfer! Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu Beşiktaş’tan Immobile yerine dev transfer! Beşiktaş'tan Immobile yerine dev transfer! Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı! Alişan’ın kayınvalidesi kızına taş çıkardı Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı! Alişan’ın kayınvalidesi kızına taş çıkardı EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak? EMEKLİYE 3'LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak?