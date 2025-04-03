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Konut kredisinde faiz 18 ayın en düşüğünde: Ev sahibi olmanın maliyeti azaldı!

Konut kredilerinde ortalama faiz % 39.25 ile 18 ayın en düşüğüne gerilerken, 10 yıl vadeli 1 milyon lira kredide maliyet kısa sürede 502 bin lira azaldı. Sektör temsilcileri 'Oran hâlâ yüksek ama düşüş sürecek' dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025
Konut kredisinde faiz 18 ayın en düşüğünde: Ev sahibi olmanın maliyeti azaldı!

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Konut kredilerinde faiz oranlarındaki düşüş sürüyor. Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 21 Mart haftasında yüzde 39.25 ile 18 ayın en düşüğüne geriledi. Birkaç ay öncesine kadar bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 3.05 iken, bu rakam yüzde 2.59'a kadar geriledi.

Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya düşmüş oldu. Toplam ödenen tutar ise 502 bin lira düşüşle 3 milyon 260 bin liraya geriledi. Her ne kadar faiz oranları 18 ayın en düşüğü olsa ve aylık yüzde 2.59'a kadar gerilese de bu oran sektör temsilcileri tarafından ideal olarak görülen yüzde 1 ve altındaki rakamların üzerinde bulunuyor.

YIL SONUNDA NE OLUR?
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, "Konut kredilerindeki düşüşün yılın geri kalan döneminde de devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Piyasa katılımcıları ve reel sektörün yıl sonu enflasyonu için beklentilerinin yüzde 30'lar civarına işaret ettiğini hatırlatan Şener, şöyle devam etti: "Politika faizleri yüzde 35 seviyelerine gerilerse konut kredileri de yüzde 29 civarına gerileyecektir.

Eğer enflasyonla mücadelede TCMB'nin tahmini olan yüzde 24 seviyesi gerçekleşirse bu durum politika faizlerinin de yüzde 28'ler civarına gerilemesine, konut kredilerinin yüzde 25'e kadar düşmesine yol açacaktır."

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da 3-4 ay öncesine göre oranların düştüğünü ve bunun ipotekli satışlara yansıdığını dile getirerek, şunları söyledi: "Aylık oran yüzde 2.59'a kadar gerilese de bu rakamın ideal konut alımı için maksimum yüzde 1 olması gerekiyor. Yıl sonu için aylık oranların yüzde 2 civarına gerileyeceğini düşünüyorum."

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