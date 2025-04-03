Emekliler dikkat! İkramiye farkı bugün hesaplara yatacak: Kim ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi...

İkramiye farkı bugün hesaplara yatacak! Kim ne zaman alacak? (AA)



KİME, NE KADAR?

Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi ikramiye olarak 3 bin lira ödenmişti. Bu kişilere bin lira zam farkı verilecek. Ölüm aylığı alanlara da 3 bin lira üzerinden hisseleri oranında ödeme yapılmıştı. Şimdi 4 bin lira üzerinden hesaplama yapılarak fark ödemesi gerçekleştirilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750, aylık oranı yüzde 50 olup bin 500 lira alana 500, aylık oranı yüzde 25 olup 750 lira ödeme yapılana da 250 lira fark verilecek.

İkramiye farkı bugün hesaplara yatacak! Kim ne zaman alacak? (AA)



İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödendi. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara geçen hafta 750 lira yatırılırken, 250 lira fark ödemesi yapılacak. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da bin 350 lira ikramiye verilirken, 450 lira tutarında fark ödenecek.

İkramiye farkı bugün hesaplara yatacak! Kim ne zaman alacak? (AA)



İki aylık alanlara ise ikramiye aylık oranının en yüksek olduğu dosya üzerinden ödeme yapıldı. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında geçen hafta 3 bin lira ödendi. Bu hafta bin lira fark verilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN