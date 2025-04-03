Emekliler dikkat! İkramiye farkı bugün hesaplara yatacak: Kim ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi...

Emeklilerin merakla beklediği ikramiye farkı ödemeleri başladı. Bayram ikramiyesini artıran yasa yetişmediği için geçen hafta ödemelerini zamsız olarak alan emeklilere ve hak sahiplerine farklar bugünden itibaren üç günde verilecek.
Emeklilerin merakla beklediği ikramiye farkı ödemeleri başladı. Bayram ikramiyesini artıran yasa yetişmediği için geçen hafta ödemelerini zamsız olarak alan emeklilere ve hak sahiplerine farklar bugünden itibaren üç günde verilecek.
TAKVİM AÇIKLANDI
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bayramın hemen ardından fark ödemeleri için düğmeye basıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme takvimini duyurdu. Buna göre, SSK (4/a) kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17-21 arasında olanlara bugün, 22-26 arasında olanlara yarın ikramiye farkları ödenecek. İkramiye farkları Bağ-Kur'luların (4/b) hesabına yarın, memur emeklilerine ise 5 Nisan'da yatırılacak.
KİME, NE KADAR?
Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi ikramiye olarak 3 bin lira ödenmişti. Bu kişilere bin lira zam farkı verilecek. Ölüm aylığı alanlara da 3 bin lira üzerinden hisseleri oranında ödeme yapılmıştı. Şimdi 4 bin lira üzerinden hesaplama yapılarak fark ödemesi gerçekleştirilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750, aylık oranı yüzde 50 olup bin 500 lira alana 500, aylık oranı yüzde 25 olup 750 lira ödeme yapılana da 250 lira fark verilecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödendi. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara geçen hafta 750 lira yatırılırken, 250 lira fark ödemesi yapılacak. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da bin 350 lira ikramiye verilirken, 450 lira tutarında fark ödenecek.
İki aylık alanlara ise ikramiye aylık oranının en yüksek olduğu dosya üzerinden ödeme yapıldı. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında geçen hafta 3 bin lira ödendi. Bu hafta bin lira fark verilecek.