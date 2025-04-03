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En zenginler açıklandı: Listede 35 Türk var!

Amerikan Forbes, dünyanın en zenginlerini açıkladı.Giderek artan milyarderler arasında birinci sırada ABD'li iş insanı Elon Musk yer alırken listede 35 de Türk bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025
En zenginler açıklandı: Listede 35 Türk var!

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Dünyada milyarderler kulübünün nüfusu arttı. Amerikan Forbes'a göre milyarder sayısı, geçen yıla kıyasla 247 kişi artarak 3 bin 28'e ulaşıp rekor kırdı. Milyarderlerin toplam servetleri de geçen yıla kıyasla 2 trilyon dolar artışla 16.1 trilyon dolara yükseldi.

EN ZENGİN MUSK:
ABD'li iş insanı Elon Musk, 342 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak Milyarderler Listesi'nin başında yer aldı. Musk, son bir yılda servetine 147 milyar dolar ekledi. Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg 216 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alırken; Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 215 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.

TRUMP SERVETİNİ KATLADI:
ABD'de başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan Donald Trump, seçim zaferi kazanmakla kalmadı, servetini de ikiye katladı. Net serveti, 2.3 milyar dolardan 5.1 milyar dolara çıktı.

902'Sİ ABD'DE:
ABD, 902 milyarderle dünyada en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Bu ülkeyi, 516 milyarderle Çin ve 205 milyarderle Hindistan izledi.

YÜZDE 13.4'Ü KADIN:
Sayısı 406'ya ulaşan kadınlar milyarderler, listenin yüzde 13.4'ünü oluşturdu. Dünyanın en zengin kadını 101 milyar dolarlık servetiyle ABD'li Walmart'ın varisi Alice Walton oldu.

103'LÜK MİLYARDER:
Milyarderlerin yaş ortalaması 66 olurken, en yaşlı milyarder 103 yaşındaki ABD'li sigorta kralı George Joseph olarak kayıtlara geçti. Alman iBoehringer Ingelheim'ın varisi 19 yaşındaki Johannes von Baumbach ise en genç milyarder olarak listede yer aldı.

TÜRKLER'İN SERVETİ 65
MİLYAR DOLAR: Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den 31 isim yer aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker 5.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini ve listede 639'uncu sırada gösterildi. Türkiye'den listede yer alan milyarderlerin toplam serveti 65.05 milyar dolar olarak hesaplandı. Listede, servetini yurt dışındaki şirketler aracılığıyla edinen 4 Türk de dikkati çekti.

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