Bakanlık duyurdu! 495 marka desteklenecek: Türk malı imajı güçlenecek

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan Turquality ve marka programları kapsamında, bu yıl mal ve hizmet ihracatına yönelik toplam 495 markaya destek verilmesi planlanırken, bu desteklerle "Türk malı" imajının güçlendirilmesi ve firmaların markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri amaçlanıyor.



Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Performans Programı'na göre, hizmet ihracatına yönelik desteklenen marka sayısının bu yıl 115'e ulaşması hedefleniyor. Mal ihracatına yönelik aynı programla desteklenen marka sayısının da 380 olması bekleniyor. Türk markalarının uluslararası pazarlarda koruması amacıyla yürütülen Yurt Dışı Marka Tescil Destek Programı kapsamında desteklenen şirket sayısının ise 700'e ulaşması öngörülüyor.

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