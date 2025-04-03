300 bin 851 kişiye çalışma izni verildi: Suriyeliler ilk sırada yer aldı!

Çalışma Bakanlığı'na geçen yıl yabancılar tarafından 381 bin 485 çalışma izni başvurusu yapıldı. Başvuruları titizlikle inceleyen Bakanlık, bunların 300 bin 851'ini olumlu sonuçlandırdı. İzin verilenler arasında Suriyeliler ilk sırada yer aldı.



Suriyelileri sırasıyla Türkmenistan, Rusya, Özbekistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Hindistan ve Irak uyruklular izledi. En fazla çalışma izni verilen sektör imalat oldu. Bunun ardından, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ev hizmetleri, konaklama, idari ve destek hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler sektörleri geldi.

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