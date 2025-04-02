Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG’ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası bekleniyor. Benzin fiyatlarında, gelecek hafta kesinleşen ancak henüz pompaya yansımayan zam sonrası, litre fiyatına 2 lira 50 kuruş bir artış yapılacak. Peki İstanbul'da benzin fiyatı ne kadar? İşte son durum.
BENZİNE ZAM VAR MI?
3 Nisan gece yarısından itibaren benzine 1,25 TL zam yapılacak. Geçen hafta yapılan ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL'lik artışla birlikte, toplamda 2,5 TL'lik bir zam gerçekleşecek. Yeni fiyatlarla İstanbul'da benzinin litresi 48 TL'yi aşacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin 46.72 TL/LT
Motorin 46.83 TL/LT
Otogaz / LPG 28.19 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin 46.57 TL/LT
Motorin 46.71 TL/LT
Otogaz / LPG 27.59 TL/LT
ANKARA
Benzin 47.29 TL/LT
Motorin 47.57 TL/LT
Otogaz / LPG 28.09 TL/LT
İZMİR
Benzin 47.65 TL/LT
Motorin 47.93 TL/LT
Otogaz / LPG 28.04 TL/LT