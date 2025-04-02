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Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG'ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan ve henüz pompa fiyatlarına yansımayan zam, 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olacak. Yeni zam ile İstanbul'da benzinin litresi ne kadar olacağı gündeme geliyor. Peki benzin fiyatı ne kadar? İşte Ankara, İzmir, İstanbul fiyat listesi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 11:54
Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG’ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası bekleniyor. Benzin fiyatlarında, gelecek hafta kesinleşen ancak henüz pompaya yansımayan zam sonrası, litre fiyatına 2 lira 50 kuruş bir artış yapılacak. Peki İstanbul'da benzin fiyatı ne kadar? İşte son durum.

Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG’ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

BENZİNE ZAM VAR MI?

3 Nisan gece yarısından itibaren benzine 1,25 TL zam yapılacak. Geçen hafta yapılan ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL'lik artışla birlikte, toplamda 2,5 TL'lik bir zam gerçekleşecek. Yeni fiyatlarla İstanbul'da benzinin litresi 48 TL'yi aşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

Motorin 46.83 TL/LT

Otogaz / LPG 28.19 TL/LT

Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG’ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

Motorin 46.71 TL/LT

Otogaz / LPG 27.59 TL/LT

Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG’ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

ANKARA

Benzin 47.29 TL/LT

Motorin 47.57 TL/LT

Otogaz / LPG 28.09 TL/LT

Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG’ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

İZMİR

Benzin 47.65 TL/LT

Motorin 47.93 TL/LT

Otogaz / LPG 28.04 TL/LT

Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG’ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)