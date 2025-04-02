Benzine zam var mı, kaç TL? Motorine ve LPG’ye ne kadar zam geliyor? 3 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası bekleniyor. Benzin fiyatlarında, gelecek hafta kesinleşen ancak henüz pompaya yansımayan zam sonrası, litre fiyatına 2 lira 50 kuruş bir artış yapılacak. Peki İstanbul'da benzin fiyatı ne kadar? İşte son durum.