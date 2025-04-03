60 bin TL maaşa çoban bulunamıyor!

Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık yok olma noktasına geldi. Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. Aylık 60 bin TL teklif edilse de çoban bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Erzincan'da çoban bulamayan köylüler nöbet sırası sistemi kurdu.



Tercan'a bağlı köylerde yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri hayvanları sırayla yaylıma çıkarıyor. Çobanlık sırası gelen Şinasi Ceylan, "Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. 60 bin TL maaş ödeyelim dedik, çoban bulamadık" dedi. Asım Genç isimli vatandaş ise "Çoban bulamıyoruz. Çok yüksek de paralar veriliyor" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN