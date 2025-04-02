2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi ile birlikte yeni evlenecek çiftlerin yüzünü güldürecek peş peşe hamleler geldi. Yeni evlenecek gençlere sunulan 150 bin TL'lik finansman desteğinin ardından şimdi de mobilyadan beyaz eşyaya, züccaciyeden küçük ev aletlerine kadar bir evin ihtiyacı olan hemen her üründe indirim kampanyaları için düğmeye basıldı.

MOBİLYA SEKTÖRÜ YÜZDE 35 ZÜCCACİYE YÜZDE 50

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay özel sektör firmalarıyla protokoller imzalayacak. Mobilya sektörü yüzde 35, züccaciye ve küçük ev aletleri sektörü yüzde 50'ye varan oranlarda indirim kampanyaları yapmayı planlıyor. Beyaz eşya sektörü ise indirim oranlarını önümüzdeki günlerde belirleyecek.

Mobilya sektörü indirim çalışmalarında sona yaklaştı. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 80 bin ila 195 bin TL aralığında satışa sunuluyor. Bu ürünlerde yüzde 10 indirim planlanıyor. Bu paketler dışındaki mobilyalar için de genç çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapılacak.

ŞİRKETLERE GÖRE ORANLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, kampanyaya tüm üyelerinin destek vereceğini belirterek, "Oranlar şirketlere göre değişiklik gösterecek ama herkes genç çiftler için elini taşın altına koyacak" diye konuştu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, "Nisan düğünlerin başladığı bir ay. Biz de yüzde 35'e varan indirim oranlarıyla kampanyaya destek olacağız" dedi.