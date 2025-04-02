EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...
Nisan ayının başlamasıyla birlikte emeklilerin gözleri bayram ikramiyelerinin yanı sıra bankaların sunduğu promosyon ödemelerine de çevrildi. Devlet her yıl olduğu gibi emeklilerin bayramlarını daha rahat geçirebilmeleri için ikramiye ödemelerini yaparken, bankalar da emekli maaşı müşterilerine sundukları promosyonlar ile ilgiyi topluyor. Peki nisan ayı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek ödeme hangi bankada? İşte merak edilen liste.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:16