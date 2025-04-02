EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...

Taahhütle Yüksek Promosyon İmkanları

Yeni protokolde, emeklilerin daha yüksek promosyonlardan yararlanabilmesi için sadece 3 yıllık bir taahhüt vermeleri yeterli olacak. Ancak bazı bankalar daha cazip teklifler sunmak için ek şartlar da getirebilir.

Örneğin, otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma ya da emekli yakınını bankaya getirme gibi şartlarla promosyon miktarı artırılabilir.