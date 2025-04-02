Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...

Nisan ayının başlamasıyla birlikte emeklilerin gözleri bayram ikramiyelerinin yanı sıra bankaların sunduğu promosyon ödemelerine de çevrildi. Devlet her yıl olduğu gibi emeklilerin bayramlarını daha rahat geçirebilmeleri için ikramiye ödemelerini yaparken, bankalar da emekli maaşı müşterilerine sundukları promosyonlar ile ilgiyi topluyor. Peki nisan ayı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek ödeme hangi bankada? İşte merak edilen liste.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:16
EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...

Nisan ayıyla birlikte emekli, dul ve yetimlere ödenen promosyonlar güncelleniyor. Bankalar, yeni kampanyalarıyla bu ay başından itibaren emeklilere daha cazip teklifler sunmayı hedefliyor. Promosyonlardaki en büyük hareketlilik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında yapılacak yeni protokolle sağlanacak.

EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...

Yeni Protokolle Yükselen Promosyon Tutarları

Halen geçerli olan promosyonlar, emeklilerin maaşlarına göre değişen tutarlarda ödeniyor. Mevcut durumda 10 bin liraya kadar maaş alan emeklilere 5 bin lira, 10 bin ile 14 bin 999 lira arasında maaş alanlara 8 bin lira, 15 bin ile 19 bin lira arasında maaş alanlara 10 bin lira ve 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin lira promosyon veriliyor.

Yeni protokolle bu rakamlar önemli ölçüde artacak.

EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...

Diğer nankaların mevcut promosyon düzenlemelerine göre en düşük maaş dilimindeki emekliler 20 bin lira, ikinci dilimde 23 bin lira, üçüncü dilimde 25 bin lira ve en yüksek maaş diliminde ise 27 bin lira promosyon alabiliyor.

EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...

Taahhütle Yüksek Promosyon İmkanları

Yeni protokolde, emeklilerin daha yüksek promosyonlardan yararlanabilmesi için sadece 3 yıllık bir taahhüt vermeleri yeterli olacak. Ancak bazı bankalar daha cazip teklifler sunmak için ek şartlar da getirebilir.

Örneğin, otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma ya da emekli yakınını bankaya getirme gibi şartlarla promosyon miktarı artırılabilir.

EMEKLİYE YENİ PROMOSYON! Taban zam ne kadar olacak? Nisan ajandası oluştu: 14.550, 15.700 TL maaş alanlar...

Emekliler Yeni Promosyondan Nasıl Yararlanacak?

Yeni protokol yürürlüğe girdiğinde emekliler bankalarına başvurarak promosyonlarını güncelleyebilecekler. Eğer emekli mevcut promosyonunda taahhüt süresi tamamlamadıysa bankası eski promosyon tutarından kalan süreyi düşerek yeni promosyonu ödeyecek.

Emekliler ayrıca başka bankaların daha cazip fırsatlarını gördüklerinde mevcut bankalarındaki promosyonu iade ederek başka bir bankaya geçebilecekler.