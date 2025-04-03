4 günde 2.9 milyon yolcu!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, TCDD tarafından işletilen YHT, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde 2 milyon 876 bin 475 yolcunun kullandığını söyledi. Ankara-İstanbul parkurunda, ilave 6 YHT seferiyle, 2 bin 466 ek koltuk kapasitesi sağladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "29 Mart-1 Nisan'da YHT'lerle 138 bin 978 vatandaşımız seyahat etti. Anahat ve bölgesel trenlerimizle de 137 bin 124 yolcu taşıdık. Böylece yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerle 276 bin 102 yolcu seyahat etti" dedi.



İstanbul'da taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Marmaray, Gebze-Halkalı arasında 2 milyon 156 bin 902 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci- Kazlıçeşme Hattı'nı 34 bin 310, Gayrettepeİstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 117 bin 565 vatandaşımız kullandı. Ankara'da Başkentray ile ise 291 bin 312 yolcuya hizmet verdik."

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