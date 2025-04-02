İstanbul’da 2 ayda yaklaşık 20 milyon yolcu uçtu!

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk 2 ayında uçan yolcu sayısı 834 bin 50 kişi artarak, 19 milyon 16 bin 433'e ulaştı. İstanbul Havalimanı, geçen yılın aynı döneme göre yolcu sayısını 289 bin 133 artırdı.



Böylece 2025'in Ocak ve Şubat döneminde havalimanından uçan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, aynı dönemde, iç hatlarda 2 milyon 863 bin 78, dış hatlarda ise 4 milyon 26 bin 760 yolcu olmak üzere toplam 6 milyon 889 bin 838 kişi misafir edildi.

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