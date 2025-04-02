Ramazan Bayramı'na ikramiyelerini ve maaşlarını alarak giren emeklilerin, bayram sonrasında gündemi yoğun olacak. Emekliler; ikramiye farkı , promosyon ve Temmuz zammı olmak üzere özellikle 3 konuya odaklanacak.

Bu kapsamda yaklaşık 15.5 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. Emeklilere bin lira, ölüm aylığı üzerinden ikramiye alanlara da aylık oranı yüzde 75 ise 750, yüzde 50 ise 500, yüzde 25 ise 250 lira fark verilecek. Farkın hesaplara yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

BİN TL'YE VARAN FARK Emeklilerin ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme ödeme tarihine yetişmedi. Yasa, bayramın ilk günü olan 30 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi sıra farkların ödenmesine geldi.

EMEKLİYE 3'LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak? (AA)

EMEKLİYE 3'LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak? (AA)

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK

Bu arada 4 bin liraya çıkan Ramazan Bayramı ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Bayram hem Mart hem Nisan ayına denk geldiğinden, Mart sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki ilk ikramiyeyi alabilecek. Yani Nisan ayında emekli aylığı bağlananlara da 4 bin lira ödeme yapılacak. Bu kişiler ikramiye ödemelerini emeklilik işlemi gerçekleştikten sonra alacak.

Emeklilere yılın ikinci ikramiyesi de Kurban Bayramı öncesinde verilecek. Haziran ayı başında tüm emeklilere 4'er bin lira yatırılacak. Bu ödemeden mevcut emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak.