EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak?

Ramazan Bayramı'na ikramiyelerini ve maaşlarını alarak giren emeklilerin, bayram sonrasında gündemi yoğun olacak. Emekliler; ikramiye farkı, promosyon ve Temmuz zammı olmak üzere özellikle 3 konuya odaklanacak.
Ramazan Bayramı'na ikramiyelerini ve maaşlarını alarak giren emeklilerin, bayram sonrasında gündemi yoğun olacak. Emekliler; ikramiye farkı, promosyon ve Temmuz zammı olmak üzere özellikle 3 konuya odaklanacak.
BİN TL'YE VARAN FARK
Emeklilerin ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme ödeme tarihine yetişmedi. Yasa, bayramın ilk günü olan 30 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi sıra farkların ödenmesine geldi.
Bu kapsamda yaklaşık 15.5 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. Emeklilere bin lira, ölüm aylığı üzerinden ikramiye alanlara da aylık oranı yüzde 75 ise 750, yüzde 50 ise 500, yüzde 25 ise 250 lira fark verilecek. Farkın hesaplara yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.
YENİ EMEKLİLER DE ALACAK
Bu arada 4 bin liraya çıkan Ramazan Bayramı ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Bayram hem Mart hem Nisan ayına denk geldiğinden, Mart sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki ilk ikramiyeyi alabilecek. Yani Nisan ayında emekli aylığı bağlananlara da 4 bin lira ödeme yapılacak. Bu kişiler ikramiye ödemelerini emeklilik işlemi gerçekleştikten sonra alacak.
Emeklilere yılın ikinci ikramiyesi de Kurban Bayramı öncesinde verilecek. Haziran ayı başında tüm emeklilere 4'er bin lira yatırılacak. Bu ödemeden mevcut emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak.
GÖZLER TÜİK'TE
Milyonlarca emeklinin gözü yarın da Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) olacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri emeklilerin Temmuz zammı için önemli ipucunu verecek. 2025'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 2 aylık verilere göre yüzde 7.42 artış oluşmuştu.
Yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark alacak memur emeklilerinin artışı da 2 ayda çıkan yüzde 1.34 farkla birlikte yüzde 6.41'i bulmuştu. Yarın Mart ayı enflasyonu belli olurken, emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 3'ü ortaya çıkmış olacak.
YENİ PROMOSYON
Emeklilerin Nisan ajandasının en önemli gündem maddelerinden birini de promosyon oluşturuyor. Nisan ayının gelmesiyle bankalar yeni promosyon kampanyalarını açıklayacak. Ancak en önemli hareketlilik SGK'nın bankalarla imzalaması beklenen protokolle ortaya çıkacak. Protokolle bankaların emeklilere ödeyeceği taban promosyon tutarları yükseltilecek.
Bankalar bu tutarın altında ödeme yapmayacağı gibi, rekabetle birlikte daha da fazlasını verecek. Böylece promosyon tutarlarında önemli bir yükseliş ortaya çıkacak. Emekliler isterse kendi bankasından isterse başka bankaya geçerek bu imkanı değerlendirecek. Promosyon kazancı büyüyecek.
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