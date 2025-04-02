Bakan Işıkhan: Kanser tedavilerinde ilave ücret yok

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kanserle mücadele eden vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavilerinde ilave ücret almıyoruz" dedi.



'Kanser Haftası' nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, hastaları Genel Sağlık Sigortası ile koruma altına aldıklarını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:



"Geri ödeme listesinde yer alan yurt içi 812, yurt dışı 91 kanser ilacı ile hastalarımızın tedavi süreçleri destekleniyor. Tedavi giderlerinin tamamı karşılanmakta olup, tedaviler sırasında oluşan masraflar ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği de veriliyor."

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