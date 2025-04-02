Altın rekor kırmaya devam ediyor: Ons fiyatı 3.148 dolara çıktı!

ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler, varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor. Altın, rekorlar serisini sürdürüyor. Ons altın dün 3.148,97 doları görerek yeni rekorunu kırdı.



Trump'ın bugün açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, olası misilleme açıklamaları da yakından izleniyor. Analistler, Trump'ın tarife adımlarının ticaret savaşlarını şiddetlendirebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği endişelerinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini kaydederken, dünya genelinde jeopolitik gerginliklerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

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