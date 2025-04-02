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Aile Yılı kapsamında evleneceklere yeni fırsatlar: Beyaz eşya ve mobilyada indirim dönemi!

Aile Yılı kapsamında sunulan fırsatlara yenileri ekleniyor. Evlilik hazırlığı yapanlara, sıfır faizli 150 bin lira kredinin yanı sıra beyaz eşya ve mobilyada da indirim imkanı başlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
Aile Yılı kapsamında evleneceklere yeni fırsatlar: Beyaz eşya ve mobilyada indirim dönemi!

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Aile Yılı kapsamında milyonların cebini rahatlatacak adımlar birbiri ardına devreye alınıyor. Ulaşımdaki indirimlerin ardından doğum yardımını artıran düzenleme de yürürlüğe girdi, başvurular ise bayram sonrasında başlayacak.

Ailelere Togg desteği için kollar sıvanırken, 150 bin lira sıfır faizli kredi imkanı sunulan evlenecek çiftlere bir destek de eşyaları için sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurmak isteyen gençler için beyaz eşya ve mobilyada firmalarla yaptıkları özel indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını duyurdu.

BU AY AÇIKLANACAK
Sektörün önde gelen firmalarıyla protokollerin hazır olduğunu belirten Göktaş, Nisan ayı içinde bunların açıklanacağını ifade etti. Evlenecek çiftlere sunulan faizsiz krediye başvurular da devam ediyor. Bugüne kadar 50 binin üzerinde çiftin başvurduğu evlilik kredisi, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak sunuluyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞLIYOR
Doğum yardımını artıran düzenleme de bayramda yürürlüğe girdi. Başvurular ise bayram sonrasında başlayacak. Bu imkan ile ailelere, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları için sağlanacak.

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira verilirken, diğerlerinde başvurunun yapıldığı aydan çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık destek verilecek. Aylık destek; ikinci çocukta bin 500, üçüncü ve sonrakilerde 5 bin lira olacak.

NELER YAPILIYOR
Trenle aileler, yüzde 15 indirimli seyahat edebiliyor. Bu yıl evlenenlere de yüzde 50 indirim uygulanıyor.
Şehirlerarası otobüs firmalarında aileler için indirim oranı yüzde 40'a yükseltildi.

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda yüzde 15 indirim yapıyor.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi salonlarda her pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim var.

Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz finansman desteği sağlanıyor.

1 Ocak 2025 sonrası dünyaya geçen çocuklar için doğum yardımı artırıldı.

Evlenecek çiftlere mobilya ve beyaz eşyada indirim hazırlığı başlatıldı.

İlk arabasını alacak aileler için Togg desteği üzerinde çalışılıyor. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin yararlanacağı program kapsamında uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

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