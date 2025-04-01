Yeni düzenlemeyle faturalar yüzde 25 düşecek!

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE), binalarda enerji tasarrufunu artırmak ve ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla revize ettiği "TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı" zorunlu oldu. Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle binalarda uygulanacak yalıtım hesaplamaları bölgesel iklim şartlarına göre yeniden yapıldı.



Binaların termik performansından zemin ısı transferine, ısıtma ve soğutmadan enerji gereksinimlerine, malzemelerinden yüzey sıcaklıklarına kadar kurallar TSE'nin belirlediği standartlarda yer alıyor. Böylece, binalarda konfor şartları korunarak enerji faturalarında yüzde 25'e varan düşüş sağlanması öngörülüyor. Ayrıca, her yıl inşa edilecek yeni binalarda 2.5 teravat saat enerji tasarrufu hedefleniyor.

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