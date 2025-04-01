İstanbul havalimanlarında 2025’in ilk 2 ayında yolcu sayısı 834 bin 50 kişi arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilerden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı 'ndan ocak ve şubatta 12 milyon 126 bin 595 yolcu seyahat etti.

İstanbul'daki havalimanlarında bu yılın ilk 2 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2024'e göre artış meydana geldi.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk 2 ayında uçan yolcu sayısı 834 bin 50 kişi artarak, 19 milyon 16 bin 433'e ulaştı.

İstanbul Havalimanı (AA)

Bu yolculardan 2 milyon 318 bin 780'ü iç, 9 milyon 807 bin 815'i ise dış hatlardan uçtu.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 463 bin 315'i iç hatlar, 9 milyon 374 bin 147'si dış hatlar olmak üzere toplam 11 milyon 837 bin 462 yolcu havalimanından ağırlandı.

İstanbul Havalimanı, geçen yılın aynı döneme göre yolcu sayısını 289 bin 133 artırdı. Böylece 2025'in ocak ve şubat döneminde havalimanından uçan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı.