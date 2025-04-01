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İstanbul havalimanlarında 2025'in ilk 2 ayında yolcu sayısı 834 bin 50 kişi arttı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın ilk 2 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2024'e göre artış meydana geldi. 2025'in ilk 2 ayında iç hatlarda 5 milyon 181 bin 859, dış hatlarda ise 13 milyon 834 bin 575 yolcu seyahat etti. İki havalimanı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını 834 bin 50 kişi artırdı.

Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:49 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:49
İstanbul havalimanlarında 2025’in ilk 2 ayında yolcu sayısı 834 bin 50 kişi arttı

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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk 2 ayında uçan yolcu sayısı 834 bin 50 kişi artarak, 19 milyon 16 bin 433'e ulaştı.

İstanbul'daki havalimanlarında bu yılın ilk 2 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2024'e göre artış meydana geldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilerden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan ocak ve şubatta 12 milyon 126 bin 595 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

Bu yolculardan 2 milyon 318 bin 780'ü iç, 9 milyon 807 bin 815'i ise dış hatlardan uçtu.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 463 bin 315'i iç hatlar, 9 milyon 374 bin 147'si dış hatlar olmak üzere toplam 11 milyon 837 bin 462 yolcu havalimanından ağırlandı.

İstanbul Havalimanı, geçen yılın aynı döneme göre yolcu sayısını 289 bin 133 artırdı. Böylece 2025'in ocak ve şubat döneminde havalimanından uçan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı.

İstanbul Havalimanı (İHA)İstanbul Havalimanı (İHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, aynı dönemde, iç hatlarda 2 milyon 863 bin 78, dış hatlarda ise 4 milyon 26 bin 760 yolcu olmak üzere toplam 6 milyon 889 bin 838 kişi misafir edildi.

Geçen yılın aynı döneminde toplam 6 milyon 344 bin 921 kişinin kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 544 bin 917 ve yüzde 9 yolcu artışı meydana geldi.

İstanbul havalimanlarından, bu yılın ilk 2 ayında iç hatlarda 5 milyon 181 bin 858, dış hatlarda ise 13 milyon 834 bin 575 olmak üzere toplam 19 milyon 16 bin 433 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı dönemde 18 milyon 182 bin 383 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanları bu yılın aynı döneminde yolcu sayısını 834 bin 50 kişi artırdı.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 arttığı hesaplandı.

UÇUŞ SAYISI DA KALKIŞA GEÇTİ
Bu yılın 2 ayındaki yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen uçuş sayıları da artış gösterdi.

İstanbul Havalimanı'nda, ilk 2 aylık döneminde iç hatlarda 16 bin 618, dış hatlarda 63 bin 127 olmak üzere 79 bin 745 uçuş icra edildi.

Geçen yılın aynı döneminde 79 bin 79 seferin yapıldığı havalimanında 666 uçuşluk artış belirlendi.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın ilk 2 ayında 16 bin 283'ü iç, 23 bin 700'ü de dış hatlar olmak üzere toplam 39 bin 983 uçuş düzenlendi.

Geçen yıl aynı dönemde 37 bin 889 uçuşun icra edildiği havalimanında 2 bin 94 uçuşla yüzde 6'lık artış hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda bu yılın aynı döneminde iç hatlarda 2 bin 287, dış hatlarda 1895 olmak üzere toplamda ise 4 bin 182 sefer yapıldı. Geçen yılın ocak ve şubat ayında bu havalimanından toplam 4 bin 269 uçuş icra edilmişti.

İstanbul'daki havalimanlarından bu yılın ocak ve şubat ayında toplam 123 bin 910 sefer icra edilirken uçuş sayısında 2 bin 673'lık artış yaşandı.

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