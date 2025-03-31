İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Yurt dışı satışlarına yerel temsilci zorunluluğu

"Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir."

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Sanal pazar yerlerinin, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracağı vurgulanan açıklamada, uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanların 24 saat içinde yayından kaldırılacağı ve bu sayede vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli alışveriş ortamı sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu pazar yerlerinin ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktası oluşturacağı belirtilerek, bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebileceği aktarıldı.