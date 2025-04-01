TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak: Piyasalar faiz kararına odaklanacak!

Ekonomi yönetiminin gündemi Ramazan Bayramı sonrasında yoğunlaşacak, enflasyon, dış ticaret verileri ve TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı öne çıkan konular olacak. TÜİK 3 Nisan'da Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.



Aynı gün Ticaret Bakanlığı da Mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini duyuracak. 8 Nisan'da Mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak olan TÜİK, 10 Nisan'da ise Şubat ayı sanayi üretimi endeksi sonuçlarını paylaşacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Nisan'da ödemeler dengesi istatistiklerini açıklarken; TCMB Para Politikası Kurulu da 17 Nisan'da toplanacak.

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