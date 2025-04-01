Ticaret savaşları altına vurdu: Haftaya rekorla başladırekor kırdı!

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşları endişesiyle rekor kırdı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 110 doları aşarak rekor kırdı. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 18 artış kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte varlık fiyatları karışık seyir izlerken, gelecek günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.



Analistler Trump'ın gümrük vergilerinin ve tehditlerinin küresel ticaret savaşı ve enflasyonist endişeleri artırdığını ve güvenli liman varlıklara talebi desteklediğini belirtiyor.

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