PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İnternet alışverişinde tüketiciye güçlü koruma!

İnternet alışverişlerinde bugün başlayan güçlü ürün güvenliği dönemi ile satıcılar, ürün bilgilerini detaylı şekilde paylaşacak. Tüketiciyi aldatan ilanlar son bulacak. Bugünden itibaren yetkisiz kişiler tarafından ikinci el taşıt ilanı verilemeyecek. Hava yolu yolcularının tüm talep ve şikayetlerini çevrim içi olarak yapabilecekleri yeni bir sistem devreye alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
İnternet alışverişinde tüketiciye güçlü koruma!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İnternetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken tüketicilerin haklarını da korumayı amaçlayan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" bugün yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, hem vatandaşlar hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yeniliklerden bazıları şöyle:

24 SAATTE KALDIRILACAK
Satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak.

İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Vatandaşlar internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek.

Sanal pazar yerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak. Uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU
Söz konusu pazar yerleri ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktasını oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek.

Yurt dışından Türkiye'ye 'www. ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak.

Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.

İLANLARA ÇEKİDÜZEN
Vatandaşı yanıltan ilanların önüne geçmek için devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın taşıt ilanlarında EİDS üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasında 2 aylık geçiş süreci sona erdi. Artık araç ilanı yayınlamak isteyenler, EİDS ile yetki doğrulama adımından geçecek. İlanlara plaka ekleme zorunluluğu 3 Şubat'ta başlatılmıştı. 1 Nisan itibarıyla model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıtlar için yetki doğrulama zorunluluğu yürürlüğe girecek.

HAVA YOLUNDA TEK TIKLA ŞİKAYET
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolcuların tüm talep ve şikayetlerini çevrim içi yapabilecekleri bir sistemin devreye alındığını belirterek, "Yolcu, hava yolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık" dedi. Şikayet ve taleplerin tek noktadan (ctm.shgm. gov.tr) yönetilmesini sağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, "Yolcular taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak, süreci tek tıkla başlatabilecek" bilgisini verdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel, İmamoğlu grubuna çizik attı! Ağır topları gidiyor: CHP’de sessiz darbe hazırlığı
Vedat Milor’u rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiye’nin hakkını savundu İmamoğlu’nun gurmesi karşı çıktı: Bir daha düşün
Hasan İmamoğlu’ndan İncil’den alıntı beddua! Yunan basınında Ekrem İmamoğlu analizi: Greek City Times Rum dedi Protothema Pontus
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Le Pen açıklaması! Macron’a çifte standart tepkisi | Özgür Özel siyasi yobazlık yapıyor
ABD Başkanı Donald Trump Husiler yok edildi dedi İran’dan nükleer silah açıklaması geldi: Saldırı olursa üretmek zorunda kalırız
Özgür Özel’in şirazesi kaydı! Devlete Suç örgütü deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak
Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...
Fransa’da Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu: 5 yıl siyasi yasak 4 yıl hapis cezası
CHP’li Ekrem İmamoğlu’na villa kıyağı: Değerinin altında 5 milyona aldı yıllık 6 milyona kiraya verdi!
Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı
Galatasaray’ı ara transfer yaktı: Yıldızlar sınıfta kaldı!
Böyle rezillik görülmedi! Ramazanda viskili alem yapan CHP’li Erdal Beşikçoğlu bayramda dizi için mezar bozdurdu: Tepki büyük
Dünya yıldızının menajerinden Galatasaray’a müjde: Transfere yeşil ışık yaktı!
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’tan acı haber: Sahnede hayatını kaybetti! | Son anları kamerada | Cenaze programı belli oldu
Başkan Erdoğan’dan Savcı Selim Kiraz’ı anma mesajı! DHKP-C’li teröristler tarafından şehit edilmişti
Bahçeli’den Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa edelim çağrısı! Yeni anayasa ve kapsamlı reform mesajı | PKK’ya son uyarı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu! Bomba FIFA kokartı detayı
Firari gizli kasa Emrah Bağdatlı’nın kaçış planını Murat Ongun mu yaptı?
Hem donsuz hem dinsizim deyip Allah’a şirk koşan Selin Dilmaç’a en az 15 yıl! Uyuşturucu soruşturması tamam: Artık tescilli torbacı