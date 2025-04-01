İnternet alışverişinde tüketiciye güçlü koruma!

İnternetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken tüketicilerin haklarını da korumayı amaçlayan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" bugün yürürlüğe girdi.



Yönetmelik, hem vatandaşlar hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yeniliklerden bazıları şöyle:



24 SAATTE KALDIRILACAK

Satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak.



İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Vatandaşlar internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek.



Sanal pazar yerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak. Uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak.



TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Söz konusu pazar yerleri ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktasını oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek.



Yurt dışından Türkiye'ye 'www. ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak.



Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.



İLANLARA ÇEKİDÜZEN

Vatandaşı yanıltan ilanların önüne geçmek için devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın taşıt ilanlarında EİDS üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasında 2 aylık geçiş süreci sona erdi. Artık araç ilanı yayınlamak isteyenler, EİDS ile yetki doğrulama adımından geçecek. İlanlara plaka ekleme zorunluluğu 3 Şubat'ta başlatılmıştı. 1 Nisan itibarıyla model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıtlar için yetki doğrulama zorunluluğu yürürlüğe girecek.



HAVA YOLUNDA TEK TIKLA ŞİKAYET

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolcuların tüm talep ve şikayetlerini çevrim içi yapabilecekleri bir sistemin devreye alındığını belirterek, "Yolcu, hava yolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık" dedi. Şikayet ve taleplerin tek noktadan (ctm.shgm. gov.tr) yönetilmesini sağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, "Yolcular taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak, süreci tek tıkla başlatabilecek" bilgisini verdi.