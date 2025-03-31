Türkiye otomotivde küresel üretim üssü oluyor!

Türkiye, son yıllarda otomotiv sektöründeki uluslararası yatırımlarla dikkati çekmeye devam ediyor. Geçen yıl Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı almasının ardından, Chery'nin de elektrikli otomobiller ve tedarik sanayisine yönelik Samsun'da 1 milyar dolarlık üretim kampüsü kurarak Türkiye'de üretim tesisi açma planları, sektörün cazibesini gözler önüne seriyor.

SÜREÇ HIZLANDI

Bu yatırımlar, Türkiye'nin küresel otomotiv üretiminde önemli bir merkez haline gelme sürecini hızlandırırken, ülkenin lojistik avantajları, geniş ve yetkin tedarik zinciri ile nitelikli iş gücü gibi unsurların da uluslararası yatırımcılar tarafından tercih edilmesinde belirleyici faktörler arasında yer aldığı belirtiliyor.

CAZİBE MERKEZİYİZ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"Türkiye, sıfırdan bir araç tasarlayıp geliştirme, imal etme ve değer zincirinin son aşamalarına kadar ulaştırma kapasitesine erişmiş, güçlü bir fonksiyonel altyapıya sahip. Geniş bir ürün yelpazemiz var. Ülkemizin konumu, güçlü bir otomotiv sanayi merkezi olmamıza büyük katkı sağlıyor. Bu köklü sektör kümelenmesi tüm paydaşlarıyla birlikte yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi oluşturuyor. HIT-30 programı çerçevesinde iki uluslararası şirketin yatırım yapma kararı alması, Türkiye'nin rekabetçiliğini hız kesmeden artırarak ilerlediğinin en güçlü göstergelerinden."