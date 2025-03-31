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Engellilere ÖTV'siz araç imkanı! 5 yıl kuralı varken araç alanlar dikkat

ÖTV’siz araç için kurallar değişti, engellilerden soru yağdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ÖTV’siz araç rehberi hazırladı...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Mart 2025
Engellilere ÖTV’siz araç imkanı! 5 yıl kuralı varken araç alanlar dikkat

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2024 yılında ÖTV'siz araç satışının 800 bini aşması üzerine getirilen yeni kriterler nedeniyle kafası karışan engelliler TBMM'ye soru yağdırdı. Bu sorular Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilirken; Bakanlığın Meclis'e gönderdiği yazıda, engellilere rehber olacak şu detaylar yer aldı:

ARAÇ ALMA LİMİTİ NE KADAR?
Bu yıl 2 milyon 290 bin lira oldu. Engelliler söz konusu fiyatı ve 1.6 litre motor hacmini geçmemek kaydıyla otomobil satın alabilecek.

YÜZDE 90 VE ÜSTÜ ENGELLİLERİN ÖTV MUAFİYET ŞARTLARI NELER?
Yüzde 90 engelli olanlar 10 yılda bir ÖTV'siz araç alabiliyor. Aracı kendisinin kullanma şartı yok. Ancak sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanılması gibi durumlarda ÖTV'den muaf olmak için araca özel tertibat yaptırılması zorunlu.

YÜZDE 90 ALTI ENGELLİLER İÇİN ARAÇ ALIM ŞARTI NEDİR?
Yüzde 90'ın altında engelli olanlar, belli koşullarda ÖTV'siz araç alabilir. Burada önemli olan, raporunda "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin yer almasıdır. Böylece engellilik oranı ister yüzde 40, ister yüzde 80 olsun ÖTV'siz araç alabilir.

ÖTV'SİZ ARAÇLAR HANGİ ŞARTLARDA SATILABİLİR?
ÖTV'siz satın alınan araçlar 10 geçmeden satılamaz. Ancak, araç 10 yıl geçmeden sel, heyelan, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelirse yeni bir araç alımında ÖTV ödenmez.

5 YIL KURALI VARKEN ARAÇ ALANLAR DİKKAT!
ÖTV'siz araç alma kuralları 27 Aralık 2024'teki düzenleme ile değişirken, yüzde 40 yerlilik oranı ve 10 yılda bir satın alma şartı getirildi. Peki 5 yıl kuralı varken araç alanlar ne zaman satmalı? 5 yılını dolduran engelli aracını cezasız satabilir ancak, ÖTV'siz yeni araç almak isterse 10 yıl beklemek zorunda. Örneğin; Nisan 2024 yılında ÖTV'siz araç satın alan bir engelli, bu aracını Nisan 2029'da ceza ödemeden satabilir. Ancak bu engelli yeniden ÖTV'siz araç almak isterse Nisan 2034'e kadar beklemek zorunda.

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