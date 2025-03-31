Emekliye ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak?

Böylece ikramiye tutarını artıran düzenlemenin yasal süreci tamamlandı. Sıra başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi farklarının ödenmesine geldi. Bayram sonrasında farklar yatırılacak. Ödeme tarihini Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

Bu yılın ilk ikramiyesi bayramdan önce ödenirken, sıra zam farklarına geldi. Emeklilerin bayram ikramiyesi ni 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)

KİME, NE VERİLECEK?

Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırılmıştı. Bu kişilere açıklanacak ödeme tarihinde bin lira zam farkı verilecek. Ölüm aylığı alanlara da yasa öncesinde 3 bin lira üzerinden hisseleri oranında ödeme yapılmıştı. Şimdi 4 bin lira üzerinden hesaplama yapılarak fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750 lira, aylık oranı yüzde 50 olup bin 500 lira alana 500 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 750 lira ödeme yapılana da 250 lira ikramiye zam farkı verilecek. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bu hafta 750 lira yatırılırken, 250 lira fark ödemesi yapılacak. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da bin 350 lira ikramiye verilirken, 450 lira tutarında fark ödenecek.