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Emekliye ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak?

Başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişinin bayram ikramiyesini artıran düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasal süreç böylece tamamlanırken, sıra farklara geldi. Ödemeler bayram sonrasında yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Mart 2025
Emekliye ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak?

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Bu yılın ilk ikramiyesi bayramdan önce ödenirken, sıra zam farklarına geldi. Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece ikramiye tutarını artıran düzenlemenin yasal süreci tamamlandı. Sıra başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi farklarının ödenmesine geldi. Bayram sonrasında farklar yatırılacak. Ödeme tarihini Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)

KİME, NE VERİLECEK?
Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırılmıştı. Bu kişilere açıklanacak ödeme tarihinde bin lira zam farkı verilecek. Ölüm aylığı alanlara da yasa öncesinde 3 bin lira üzerinden hisseleri oranında ödeme yapılmıştı. Şimdi 4 bin lira üzerinden hesaplama yapılarak fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750 lira, aylık oranı yüzde 50 olup bin 500 lira alana 500 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 750 lira ödeme yapılana da 250 lira ikramiye zam farkı verilecek. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bu hafta 750 lira yatırılırken, 250 lira fark ödemesi yapılacak. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara da bin 350 lira ikramiye verilirken, 450 lira tutarında fark ödenecek.

Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)

HAZİRAN'DA DA 4 BİN TL
İki aylık alanlara ise ikramiye bu dosyalardan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılıyor. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödendi. Yeni yasa kapsamında da bin lira fark verilecek. Emekliler bir ikramiye ödemesini de Kurban Bayramı'ndan önce alacak. Haziran başında yapılacak ödemeler, zamlı tutarlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)

ANNELERE AYDA 5 BİN TL
Doğum yardımını artıran düzenleme de yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)Milyonlara ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak? (AA)

Bu tutarları, Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere belirlenecek oranda artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılacak.

Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynak, genel bütçeden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na aktarılacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

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