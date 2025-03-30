Tatil dopingi: Turizmci sezonu erken açtı! Esnaf, Ramazan Bayramı’nda çok mutlu

Ramazan Bayramı'yla okullardaki ikinci dönem ara tatilinin birleşerek 9 gün tatil imkanının olması, turizme doping etkisi yaptı. Memurların da bayram tatili 9 güne çıkarken, turizmci sezonu erken açtı. Sahil bölgeleri hareketlenirken, Kapadokya bölgesi, Denizli, Afyonkarahisar gibi termal tesisler de yoğun ilgi gördü. Otellerde önemli doluluk oranları yakalanırken, ulaşımda da yoğun talep ek seferlerle karşılandı. Uzayan tatil döneminde memleket, akraba ziyaretleri ve turizm amaçlı olarak 20 milyon kişinin yer değiştirmesi, 120 milyar liralık hacim oluşması bekleniyor.

TALEP SEVİNDİRDİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Bayram tatilinin uzamasıyla rezervasyonda artış oldu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'i aştı. Bayram tatili ara tatille birleştiği için aileler 9 gün boyunca seyahate çıkacak" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da "Rezervasyonlardan memnunuz. 11-12 Nisan itibarıyla da Avrupa'da Paskalya Bayramı kutlanıyor. Oradan da çok ciddi bir rezervasyon akışı geliyor. Nisan ayında otellerimizde doluluk oranının yüzde 90-95'lere kadar çıkacak" diye konuştu.



YERLİ TURİST AKINI

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise İngiltere'den gelen turistleri ağırlamaya başlayan kentte Ramazan Bayramı ile iç turizm hareketliliği yaşanacağını söyledi. Akbıyık, "Bu sene rezervasyonlar geçen yıldan çok daha iyi durumda. Birçok otelin doluluk oranları üst seviyede" dedi.

BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Bodrum'da tatilde 300'e yakın otelin açık olduğunu ifade eden Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise, "9 günlük konaklama süresi yaz öncesi bir moral ve motivasyon olacak" dedi. Her bütçeye uygun tatil avantajının olduğunu belirten Dengiz şöyle konuştu: Fiyatlar bölgeye göre çok değişken. Bin liradan başlıyor niteliğine ve içeriğine göre bu fiyat artıyor. Erkenden sezona girilmesiyle heyecan olacaktır. Erken rezervasyon kampanyası ise hala devam ediyor. Son dakikaya kalsanız bile avantajlar devam edecek.



KİŞİ BAŞI 200 BİN TL

Bu yıl kış mevsiminin ardından gelen ilk tatil fırsatı olan Ramazan Bayramı'nda Antalya ve KKTC de büyük ilgi gördü. Oteller önemli doluluk oranları yakalandı. Sanatçılı otellerin fiyatları ise dudak uçuklattı. Sanatçıların konser vereceği otellerdeki gecelik kişi başı fiyatlar ise 35-40 bin TL'den başlayıp ultra her şey dahil 200 bin TL'ye kadar çıktı.