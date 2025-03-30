FARKLILIK BİTECEK Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalılığı başlayanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emeklilik imkanı elde ediyor. SSK'lılardan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 5.000-5.975, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7.000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7.200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7.200 günle emekli olabilecek.

Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)

Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)



İHYA İMKANI VAR MI?

Emeklilik için eksik primler ihya ile de tamamlanabilecek. Daha önce primleri dondurulmuş, borcu silinmiş Bağ-Kur'lular ihya ile bu günlerin tamamını kazanabilecek.

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