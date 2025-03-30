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Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı?

Bağ-Kur’luların prim şartının 9.000 günden 7.200 güne çekilmesi için hazırlıklar sürüyor. Önümüzdeki dönemde TBMM’ye gelmesi beklenen düzenlemeyle 1 milyon Bağ-Kur’luya 5 yıllık avantaj sağlanacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı?

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Milyonların merakla beklediği Bağ-Kur reformu yeniden gündemde. Bağ- Kur'luların prim gün şartını 9.000 günden 7.200 güne çekecek düzenlemenin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. İsteğe bağlı sigortalılar haricinde halen 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunuyor. Bağ- Kur reformuyla bunların yaklaşık 1 milyonunun prim gün şartının düşürülmesi bekleniyor.

Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)

KİMLERİ KAPSAYACAK?
Yapılacak düzenlemeyle bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın prim gün şartının 7.200'e indirileceği belirtiliyor. Ancak küçük esnaf kapsamına kimlerin gireceği kanun teklifinin hazırlanmasıyla ortaya çıkacak. Küçük esnaf tespitinde 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim şartının 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi bekleniyor.

Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)

YAŞ ŞARTI KALKACAK MI?
Hazırlanacak kanun kapsamına giren kişiler, 9.000 gün yerine 7.200 prim gününü tamamladıklarında, diğer koşulları da yerine getirmişse emekli olacak.

Eğer Bağ-Kur reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılardan 7.200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen emekli olabilecek 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve düzenleme kapsamına giren kadın ve erkek Bağ-Kur'luların da prim şartı 1.800 gün azalarak 7.200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. 7.200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek. Yani 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması lazım.

Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)

FARKLILIK BİTECEK
Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalılığı başlayanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emeklilik imkanı elde ediyor. SSK'lılardan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 5.000-5.975, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7.000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7.200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7.200 günle emekli olabilecek.

Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı? (AA)

İHYA İMKANI VAR MI?
Emeklilik için eksik primler ihya ile de tamamlanabilecek. Daha önce primleri dondurulmuş, borcu silinmiş Bağ-Kur'lular ihya ile bu günlerin tamamını kazanabilecek.

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