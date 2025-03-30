Bakan Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı! 24 saatte 2 milyar 65 milyon dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamına ulaşıldığını bildirerek, "Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından günlük ihracatta elde edilen rekora ilişkin paylaşım yaptı. Ramazan Bayramı'na ihracatta büyük bir başarı haberiyle girileceğini aktaran Bolat, "Günlük ihracatta bayram hediyesi. Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi. Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.