Trump kararları sonrası altın yükselişe geçti!

Donald Trump yakın zamanda yabancı yapımı otomobil ve otomobil parçalarına yüzde 25 tarife getirdiğini duyurdu. Bunun ardından Avrupa Birliği ve Kanada'dan misilleme yapılacağına dair tehditler geldi. Ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomik çöküş korkularını körüklerken altına yönelik güvenli liman alımları desteklendi.



Altın ayrıca güçlü merkez bankası girişleri ve artan ETF talebiyle de yükseldi. Ons dün yaklaşık 3.080 dolara fırlayarak yeni bir rekor kırdı. Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 440 dolar değer kazanırken, bu yıl 17 kez rekor yeniledi.



Bank of America (BofA) 2025 tahminini 3 bin 63, 2026 tahminini ise 3,350 dolara yükseltti. Goldman Sachs, hedef aralığını ons 3 bin 250 ila 3 bin 520 dolar olarak belirledi.

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