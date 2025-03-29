Bakanlık’tan Google’ın algoritma değişikliği hakkında açıklama!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun gündeminde Google'ın algoritma değişikliği de vardı. Bakan Uraloğlu, Google'ın algoritma değişikliği hakkında da açıklamada bulundu.



Google'ın zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gittiğine işaret ederek, "Bu değişikliklerin kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı" dedi. Uraloğlu, Google ile ilgili süreci Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

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