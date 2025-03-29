Bakanlık haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti: Fırsatçılara ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, Ramazan sürecinde yapılan denetimler sonucunda, haksız ve fahiş fiyat artışları için 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki oluşturması muhtelif her türlü uygulamalara karşı, iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimiz devam etmektedir" denildi.

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