Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?

Başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişiye bu yılın ilk bayram ikramiyesi ödemeleri yapılırken, tutarı artıran düzenleme yasalaştı.
Başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişiye bu yılın ilk bayram ikramiyesi ödemeleri yapılırken, tutarı artıran düzenleme yasalaştı.
Emeklilerin ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
MEMURA BUGÜN ÇİFTE ÖDEME
İkramiye artışının yasalaşması geciktiği için hak sahiplerine ödemeler zamsız olarak yatırıldı. SSK emeklilerine ikramiyeleri bu haftanın ilk 3 gününde, Bağ-Kur'lulara dün ödeme yapılırken, bugün memur emeklilerine ödeme gerçekleştirilecek. Tabii yeni yasa kapsamında hak sahiplerine ikramiye zam farkı ödenmesi de söz konusu olacak. Fark tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.
KİME, NE VERİLECEK?
Emeklilere ikramiye olarak 3 bin lira yatırılmıştı. Bu kişilere bin lira zam farkı verilecek. Ölüm aylığı alanlara da yasa öncesinde 3 bin lira üzerinden hisseleri oranında ödeme yapılmıştı. Şimdi 4 bin lira üzerinden hesaplama yapılarak fark ödemesi gerçekleştirilecek.
Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750, aylık oranı yüzde 50 olup bin 500 lira alana 500, aylık oranı yüzde 25 olup 750 lira ödeme yapılana da 250 lira fark verilecek.
DOĞUM YARDIMI ARTIYOR
TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle doğum yardımı da artırılıyor. Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.