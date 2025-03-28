Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?

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KİME, NE VERİLECEK?

Emeklilere ikramiye olarak 3 bin lira yatırılmıştı. Bu kişilere bin lira zam farkı verilecek. Ölüm aylığı alanlara da yasa öncesinde 3 bin lira üzerinden hisseleri oranında ödeme yapılmıştı. Şimdi 4 bin lira üzerinden hesaplama yapılarak fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750, aylık oranı yüzde 50 olup bin 500 lira alana 500, aylık oranı yüzde 25 olup 750 lira ödeme yapılana da 250 lira fark verilecek.