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Paladyum gram altın ne kadar? İşte 28 Mart alış-satış fiyatları…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı kararla bankaların altın, gümüş, platin ve paladyum satışına izin verdi. Son dönemde otomotiv ve endüstriyel üretimdeki taleple birlikte değer kazanan paladyum, yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı. Peki paladyum gram fiyatı ne kadar? İşte konuya dair bilgiler…

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 09:04
Paladyum gram altın ne kadar? İşte 28 Mart alış-satış fiyatları…

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Paladyum, küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Artan sanayi talebi ve arz endişeleri, fiyat hareketliliğini destekliyor. Peki paladyum gram altın alış-satış fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Bankalar artık paladyum satabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle bankaların altın, gümüş ve platin dışında paladyum satabilmesine olanak tanıdı. Tebliğdeki "gümüş ve platin" ibaresi, "gümüş, platin ve paladyum" olarak güncellendi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Palladium US Dollar Fiyatları

Palladium / US Dollar, anlık olarak 980,62 TL'den satış, 976,70 TL'den alış fiyatıyla işlem görüyor. Fiyat bilgileri en son 28 Mart 2025, 08:53 itibarıyla güncellendi. Güncel verilere göre 1 Palladium / US Dollar, 980,62 TL seviyesinde bulunuyor.

Paladyum ons fiyatı: Gün içinde en yüksek 985,27 doları görürken, en düşük 977,92 dolardan işlem gördü.

Önceki kapanış verilerine göre artış var. Paladyum, bir önceki kapanışını 978,74 dolardan gerçekleştirdi.

Haftalık bazda zirve noktası 985,27 dolar: En düşük seviye ise 945,52 dolar olarak kaydedildi.

Aylık veriler dikkat çekiyor. Paladyum, bu ay içinde en yüksek 985,27 doları görürken, en düşük 911,16 dolardan fiyatlandı.

Yıllık bazda sert dalgalanmalar yaşandı. Son bir yıl içinde en yüksek 1.249,14 dolar, en düşük ise 833,67 dolar seviyeleri görüldü.