Türkiye Sigorta’da 2 milyar TL temettü %100 sermaye artışı!

Türkiye Sigorta, 25 Nisan'da yapılması öngörülen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere brüt 2 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı kararı aldı.



Şirket, ödenmiş sermayesini de 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye çıkararak yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Genel Müdür Taha Çakmak, "2024 yılı kârımızın 2 milyar TL'sini nakden, 5 milyar TL'sini bedelsiz sermaye olmak üzere toplamda yüzde 55.44 oranında ortaklarımıza değer olarak sunma kararı aldık" dedi.

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