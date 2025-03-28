Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ailelere TOGG desteği!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.



Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor. Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor.

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