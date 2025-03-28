Sağlık turizminde Uzakdoğulu turistlerin ilgisi artıyor!

Uzakdoğulu turistler, özellikle Türkiye'deki estetik cerrahi ve göz tedavilerinde kaliteli hizmetin uygun maliyetlerle sunulması nedeniyle tercihlerini bu yönde yapıyor. Göz lazer tedavileri, saç ekimi, burun estetiği ve diş tedavileri en çok rağbet gören hizmetler arasında yer alıyor.



Turistlerin, Türkiye'nin gelişmiş sağlık altyapısına ve deneyimli uzmanlarına güven duyduğu belirtiliyor. Türkiye, bu yeni pazarı çekmek için çeşitli pazarlama stratejileri geliştirmeye devam ediyor. Sağlık kuruluşları ve turizm acenteleri, Asya ülkelerinde aktif reklam kampanyaları düzenliyor. Ayrıca, Türk Hava Yolları gibi ulusal taşıyıcıların, sağlık turizmine yönelik özel paketler sunarak bu akımı desteklediği görülüyor.



YENİ PAZARA YÖNELİK HAZIRLIKLAR

Sağlık Bakanlığı ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Asya pazarına yönelik hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Dil desteği, kültürel hassasiyetler ve paket programlar gibi unsurlar bu çalışmaların başında geliyor.



EKONOMİK KATKILAR

Uzakdoğulu turistlerin Türkiye'deki sağlık hizmetlerine olan ilgisi, ülkenin döviz gelirlerine de olumlu yansıyor. Yapılan araştırmalara göre, sağlık turizmi kapsamında gelen her turistin harcaması ortalama olarak diğer turistlerin iki katına kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, Uzakdoğulu turistlerin ilgisinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor. Türkiye'nin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için hem tanıtım faaliyetlerine hem de hizmet kalitesine daha fazla yatırım yapması gerektiği belirtiliyor.

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