SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sağlık turizminde Uzakdoğulu turistlerin ilgisi artıyor!

Türkiye’nin sağlık turizmindeki potansiyeli her geçen gün artarken, son yıllarda Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistlerin ilgisi dikkat çekiyor. Özellikle estetik cerrahi ve göz tedavileri alanlarında büyük bir talep yaşanıyor. Bu yeni pazar, Türkiye’nin sağlık turizmi gelirlerini artırma potansiyeli taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
Sağlık turizminde Uzakdoğulu turistlerin ilgisi artıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzakdoğulu turistler, özellikle Türkiye'deki estetik cerrahi ve göz tedavilerinde kaliteli hizmetin uygun maliyetlerle sunulması nedeniyle tercihlerini bu yönde yapıyor. Göz lazer tedavileri, saç ekimi, burun estetiği ve diş tedavileri en çok rağbet gören hizmetler arasında yer alıyor.

Turistlerin, Türkiye'nin gelişmiş sağlık altyapısına ve deneyimli uzmanlarına güven duyduğu belirtiliyor. Türkiye, bu yeni pazarı çekmek için çeşitli pazarlama stratejileri geliştirmeye devam ediyor. Sağlık kuruluşları ve turizm acenteleri, Asya ülkelerinde aktif reklam kampanyaları düzenliyor. Ayrıca, Türk Hava Yolları gibi ulusal taşıyıcıların, sağlık turizmine yönelik özel paketler sunarak bu akımı desteklediği görülüyor.

YENİ PAZARA YÖNELİK HAZIRLIKLAR
Sağlık Bakanlığı ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Asya pazarına yönelik hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Dil desteği, kültürel hassasiyetler ve paket programlar gibi unsurlar bu çalışmaların başında geliyor.

EKONOMİK KATKILAR
Uzakdoğulu turistlerin Türkiye'deki sağlık hizmetlerine olan ilgisi, ülkenin döviz gelirlerine de olumlu yansıyor. Yapılan araştırmalara göre, sağlık turizmi kapsamında gelen her turistin harcaması ortalama olarak diğer turistlerin iki katına kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, Uzakdoğulu turistlerin ilgisinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor. Türkiye'nin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için hem tanıtım faaliyetlerine hem de hizmet kalitesine daha fazla yatırım yapması gerektiği belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye’yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: Bizi yalnız bıraktınız terk edildik
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Casper
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde Hamidiye su krizi! Bu pis suları neden bırakıyorsunuz diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?
İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Borsa İstanbul
Yusuf Tekin’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi! D&R’ı ziyaret etti: Millet faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir
İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ soruşturması: Tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
Başkan Erdoğan kendisini görmek isteyen iki kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti
Uludağ’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye zehirli dil uyarısı: Hiç kimse sabrımızı test etmesin | Özgür Özel siyasi vesayet altında
RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Uludağ Kervansaray Otel’de 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı: Yangın anında alarm sistemi çalışmamış
Son dakika: CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM’den olağanüstü kurultaya onay... İmamoğlu kararı
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...