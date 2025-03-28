Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Özel okullara yakın takip!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda yemek, kıyafet, kırtasiye gibi hizmetler için velilerce yapılacak ödemelerin yakın takibe alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni mevzuat gereği 'ücret tespiti' kapsamına alınan bu hizmetler için ödemelerin okulun kurumsal hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu, anlaşmaların üçüncü şahıslarla değil, kurum yönetimiyle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.



Özel okulların "hizmet alımı" yöntemiyle de olsa sundukları tüm hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu ücretlerin belirlenen süreler içinde ilan edilerek veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.



Açıklamada, okullarda doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen elektronik ticaret gibi yöntemlerle temin edilerek okulda yaygın biçimde kullanılan eğitim materyali ve kıyafetler için de aynı kuralların geçerli olduğu aktarıldı.

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