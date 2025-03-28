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31 ülkeye şifa dağıttılar!

Kemik iliği, organ nakli, inme, uyku ve hiperbarik oksijen tedavi merkezlerinin de bulunduğu hastane, açılışından bu yana bir yılda 3 milyon hastaya hizmet verdi.Benzerleri arasında Türkiye'nin dördüncü büyüğü olan İzmir Şehir Hastanesi'nde 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı ve 30 da diyaliz yatağı bulunuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
31 ülkeye şifa dağıttılar!

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İzmir Şehir Hastanesi, sağlık turizmiyle yurt dışından gelen hastalara da şifa dağıtıyor. Biri genel, diğerleri kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, onkoloji, fizik tedavi ve adli psikiyatri olmak üzere 6 ayrı hastanenin bulunduğu 2 bin 60 yatak kapasiteli İzmir Şehir Hastanesi, adeta dev sağlık kompleksinden oluşuyor.

Kemik iliği, organ nakli, inme, uyku ve hiperbarik oksijen tedavi merkezlerinin de bulunduğu hastane, açılışından bu yana bir yılda 3 milyon hastaya hizmet verdi.Benzerleri arasında Türkiye'nin dördüncü büyüğü olan İzmir Şehir Hastanesi'nde 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı ve 30 da diyaliz yatağı bulunuyor. İzmir ve Ege Bölgesi'nin yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde yaşayanlara da hizmet veren hastane, sağlık turizmi açısından dünyanın birçok yerinden gelenlerin adresi oldu.

İzmir Şehir Hastanesi Yurt Dışı Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Utku Kubilay, hastane açıldıktan sonra hızlı şekilde 6 kişiden oluşan sağlık turizmi birimini oluşturduklarını söyledi. Sahip oldukları altyapı ve teknolojik üstünlüklerinin sadece İzmir değil, Türkiye'nin hatta dünyanın birçok ülkesindeki hastaların dikkatini çektiğini belirten Kubilay, şöyle konuştu: "Bir yıl boyunca 31 ülkeden başvuran hastalarımız oldu. ABD ve Kanada'dan gelen hastalarımız oldu.

DÜNYANIN HER YERİNDEN GELEN VAR
Yine Almanya, Finlandiya, İsveç gibi Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu'dan Tayland, Endonezya, Madagaskar gibi coğrafyalardan başvuran hastalarımız var. Biz aynı zamanda Orta Doğu'nun da büyük kısmını kapsayacak şekilde hizmet sunmaktayız. Bir yılda 200 yabancı hastamıza yatarak ve ayaktan olmak üzere tedavi hizmetleri sunduk."

Yabancıların daha çok beyin ve sinir cerrahi, iç hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, gastroenteroloji ve nöroloji branşlarına başvurduğunu hatırlatan Kubilay, sağlık turizmi açısından hasta sayılarının arttığını, farklı ülkelerden günde ortalama 7 kişinin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı. Libyalı Nhshe Ahaele ise 2 yaşındaki kızı Aruln Aboshl'in biyonik kulak ameliyatı için 3 hafta önce İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını ifade etti. Ülkesindeki sağlık hizmetinin sınırlı olduğunu dile getiren Ahaele, "Türkiye'ye geldik, bizimle yakından ilgilendiler. Doktorlar ve hemşireler bize çok iyi baktılar" dedi. Biyonik kulak ameliyatı yapan Prof. Dr. Abdullah Dalgıç da ameliyatın başarılı geçtiğini, cihazın dış parçalarının da takılmasıyla çocuğun ilk kez Türkiye'de duymasını planladıklarını dile getirdi.

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