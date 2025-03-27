YASED Akademi Eğitim programı genç yetenekler için stratejik eğitim iş birliği sunuyor!

AXA Yetkinlik Akademisi (AYA), YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) tarafından üniversitelerin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin kariyer gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen YASED Akademi Eğitim programında yerini aldı. YASED çatısı altında gerçekleşen eğitimlerde katılımcılar, alanında uzman yöneticilerin bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu.



Eğitimlerde AXA Türkiye yöneticileri, üniversiteli gençlere iş dünyasının öne çıkan konularını sigorta sektörünün perspektifinden anlatmak amacıyla; Sigorta Hasar Süreçlerinde Yapay Zeka Dönüşümü, Sigorta Sektöründe Sürdürülebilirlik, İş Yaşamında Esneklik ve Dayanıklılık, Finansal Raporlama ve Bütçe Planlama, Hukukçuların Sigorta Şirketlerindeki Fonksiyonları ve Sigorta Sektöründeki Güncel Hukuki Meseleler gibi konuları ele aldı.



AXA Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı Zeynep Ergenç, "AXA Yetkinlik Akademisi ile yalnızca AXA'lı çalışma arkadaşlarımız ya da acentelerimiz için değil, geleceğin sigorta profesyonellerini yetiştirme tutkumuz doğrultusunda genç yetenekler için de sürekli öğrenme fırsatları sunuyoruz" diye konuştu.

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