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Bireysel emeklilik fon dağılımlarını robotlar yönetiyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES fonlarının getiri performansını da değerlendirdi. incek, "BES fonları son yıllarda enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor. Geçen yıl BES fonları yüzde 47 ortalama getiri sağlarken, faizsiz fonlar tek başına yüzde 49 getiri ile öne çıktı. Faizsiz tarafta katılımcılar, ağırlıklı olarak altın fonlarını tercih etti" ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Bireysel emeklilik fon dağılımlarını robotlar yönetiyor

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Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen reform ve düzenlemeler ile BES'in birçok avantaj sağladığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak yaklaşık 36 milyar TL fon büyüklüğümüz ve faizsiz fonlardaki yüzde 8 pazar payımız ile hedefimiz daha fazla katılımcıyı BES ile tanıştırmak.

Ayrıca 18 yaş altı BES'te de 1.5 milyar TL'yi bulan fon büyüklüğümüz ve yüzde 5 pazar payımız ile sektörde önemli bir konumda yer alıyoruz. Bununla birlikte yapay zeka teknolojilerine fon yönetimimizde daha fazla yer vererek yatırımcıların kararlarını daha hızlı, daha doğru ve risklerden kaçınarak almalarını sağlıyoruz. Mart ayı verilerine göre 12 bini aşan sözleşmenin varlıkları Fon Asistanı'nın (robot) verdiği fon dağılım önerisiyle yönetiliyor" dedi.

YÜZDE 49 GETİRİ
BES fonlarının getiri performansını da değerlendiren Ayhan Sincek, "BES fonları son yıllarda enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor. Geçen yıl BES fonları yüzde 47 ortalama getiri sağlarken, faizsiz fonlar tek başına yüzde 49 getiri ile öne çıktı. Faizsiz tarafta katılımcılar, ağırlıklı olarak altın fonlarını tercih etti" ifadesini kullandı.

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